هل خففت البطاطس "المعجزة" الفقر في شمال الصين حقا؟

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هل خففت البطاطس "المعجزة" الفقر في شمال الصين حقا؟

14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، 13:16 GMT آخر تحديث قبل 7 دقيقة

من المقرر أن يُمنح الزعيم الصيني شي جين بينغ قريبا فترة تاريخية ثالثة في السلطة، في مؤتمر الحزب الشيوعي في البلاد، الذي افتتح في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأحد.

في الفترة التي تسبق الاجتماع، كانت الجهود الدعائية لتعزيز صورة الرئيس على قدم وساق، حيث وصفت وسائل الإعلام الحكومية التحولات شبه المعجزة التي قيل إنها حدثت في البلدات الفقيرة، بعد زيارة السيد شي.