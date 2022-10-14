محتجان يلقيان الحساء على لوحة "عباد الشمس" الشهيرة لفان غوخ
محتجان يلقيان الحساء على لوحة "عباد الشمس" الشهيرة لفان غوخ
ألقى ناشطان في مجال المناخ حساء طماطم على لوحة “زهور عباد الشمس” الشهيرة لفان غوخ في المعرض الوطني في لندن.
وأظهر مقطع مصور اثنين يرتديان قمصان "Just Stop Oil" وهما يفتحان علب الحساء المعلب ثم رما محتوياته على التحفة الفنية قبل الطبع بأيديهم على الحائط.
وأظهر الفيديو متظاهرة تصرخ قائلة إن “ملايين الأسر التي تعاني من البرد والجوع لا تستطيع حتى تسخين علبة من الحساء" في ظل ارتفاع تكلفة الوقود.
وقالت شرطة العاصمة إن شخصين اعتقلا بتهمة "الإضرار الجنائي والتعدي على ممتلكات الغير"، بينما أكد المعرض إن اللوحة، التي لا تقدر بثمن، كانت مغطاة بالزجاج وبالتالي لم تتضرر.