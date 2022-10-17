تعقيم أفراس نهر إمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار

يقول دعاة حماية البيئة الكولومبيون إن أفراس النهر، التي يُعتقد أنها أكبر قطيع من هذا الكائن خارج أفريقيا، من الأنواع الغازية، وأنها دفعت حيوانات محلية بعيدا.

16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021