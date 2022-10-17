تعقيم أفراس نهر إمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار
تعقيم أفراس نهر إمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار
توفي إمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار في عام 1993 بعد أن بنى إمبراطورية كوكايين بمليار دولار، تاركا وراءه "حديقة حيوانات".
بينما أعيد توطين بعض الحيوانات التي استقدمها بشكل غير قانوني، تُركت أفراس النهر في مزرعة إسكوبار المهجورة في الريف الكولومبي.
في عام 2007 بدأت الأفراس تنتشر في محيط 100 كيلومتر.
استدعي الطبيب البيطري كارلوس فالديراما لمعالجة المشكلة. ويصف فالديراما تجربته في تعقيم فرس نهر بين الأنهار والمستنقعات.
بابلو إسكوبار: كولومبيا تعقم أفراس النهر التي كان يمتلكها إمبراطور المخدرات
يقول دعاة حماية البيئة الكولومبيون إن أفراس النهر، التي يُعتقد أنها أكبر قطيع من هذا الكائن خارج أفريقيا، من الأنواع الغازية، وأنها دفعت حيوانات محلية بعيدا.