عبد اللطيف رشيد: تنصيب الرئيس العراقي الجديد بعد عام من الجمود السياسي
عبد اللطيف رشيد: تنصيب الرئيس العراقي الجديد بعد عام من الجمود السياسي
تسلم الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد مهامه رسميا من قصر السلام بالعاصمة بغداد.
وانتخب البرلمان العراقي رشيد رئيساً للجمهورية خلفا للرئيس برهم صالح، بعد أشهر من المساومات والمفاوضات والمعارك الكلامية.
وفور انتخابه، عين رشيد مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء، منهيا عاما من الجمود السياسي الذي شهدته البلاد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.