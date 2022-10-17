عبد اللطيف رشيد: تنصيب الرئيس العراقي الجديد بعد عام من الجمود السياسي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

عبد اللطيف رشيد: تنصيب الرئيس العراقي الجديد بعد عام من الجمود السياسي

قبل 19 دقيقة

تسلم الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد مهامه رسميا من قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وانتخب البرلمان العراقي رشيد رئيساً للجمهورية خلفا للرئيس برهم صالح، بعد أشهر من المساومات والمفاوضات والمعارك الكلامية.