هتافات وانفجارات في حريق سجن "إيفين" بإيران
هتافات وانفجارات في حريق سجن "إيفين" بإيران
ارتفعت حصيلة قتلى حريق سجن “إيفين” في إيران إلى ثمانية سجناء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع فيديو أظهرت ألسنة لهب ودخانا وسمع فيها دوي انفجارات وطلقات نارية في محيط السجن.
وتجتاح احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية منذ أسابيع بعد موت الفتاة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما، مهسا أميني، أثناء احتجاز الشرطة لها.
تعرض السجن لانتقادات سابقة من جانب منظمات حقوق الإنسان، وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد اتهمت السلطات في السجن
باستخدام التهديد بالتعذيب، والاستجوابات المطولة والحرمان من الرعاية الطبية للمحتجزين.