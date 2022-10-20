ما هي "الضوضاء البنية" وما فوائدها؟

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ما هي "الضوضاء البنية" وما فوائدها؟

قبل 10 دقيقة

هل تسألت يوما ما الذي يجعل صوت هطول المطر باعثا على الراحة؟ وماذا عن تلاطم الأمواج على رمال الشاطئ؟

إن ما يعرف بالضوضاء البنية أصبح مثار حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يقول كثيرون إنها تساعدهم على الاسترخاء أو التركيز على مهام بعينها. ويقال إنها بالأخص تساعد من يعانون من فرط الحركة وقلة الانتباه.