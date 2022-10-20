فوضى داخل البرلمان البريطاني...في 70 ثانية

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فوضى داخل البرلمان البريطاني...في 70 ثانية

قبل 32 دقيقة

شهد البرلمان البريطاني يومًا آخر من الفوضى.

استقالت سويلا بريفرمان وزيرة الداخلية من منصبها، وقالت إنها أرسلت وثيقة رسمية من حساب بريدها الإلكتروني الشخصي، وهو ما يعد انتهاكًا للقواعد الوزارية.

وشنت بريفرمان هجوما عنيفا على رئيسة الوزراء ليز تراس التي أعلنت غرانت شابس وزيرا جديدا للداخلية.

في وقت سابق، اجتاحت الفوضى مجلس العموم أثناء التصويت على مشروع استخراج الغاز الصخري. وقاد كريس براينت من حزب العمال المزاعم بأن النواب تعرضوا للتهديد والتخويف في لوبي التصويت.

وقال النائب البارز عن حزب المحافظين تشارلز ووكر لبي بي سي إن أحداث الأمسية تركته "غاضبا".