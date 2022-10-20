ليز تراس: كيف انتهت عهدة رئيسة وزراء بريطانيا بعد 45 يوما؟

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أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، استقالتها من المنصب بعد خمسة وأربعين يوما فقط في السلطة.

يأتي قرار تراس بعد تعالي الأصوات داخل حزب المحافظين الحاكم للتخلص منها بسبب تراجع شعبية الحزب إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ بريطانيا والاضطراب الذي تسببت به في سوق المال.