فضيحة في قطر: بي بي سي تتحدث لسيدتين تعرضتا لفحوصات نسائية بعد العثور على رضيع في المطار

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فضيحة في قطر: بي بي سي تتحدث لسيدتين تعرضتا لفحوصات نسائية بعد العثور على رضيع في المطار

قبل 18 دقيقة

قالت جدة بريطانية إنها مازلت في صدمة بعد تعرضها لكشف مهبلي من قبل الحكومة القطرية في مطار قطر الدولي في أكتوبر 2020، بعد العثور على رضيع حديث الولادة بالمطار.

كان قد تم العثور على الرضيع بحقيبة بلاستيك بسلة مهملات في صالة السفر بمطار حمد الدولي.

تحدثت ماندي حصريا لبي بي سي لتصف ما حدث لها ولنساء كثيرات تلك الليلة بوصفه اعتداء لم يبدر اعتذار بشأنه.