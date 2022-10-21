فضيحة في قطر: بي بي سي تتحدث لسيدتين تعرضتا لفحوصات نسائية بعد العثور على رضيع في المطار
فضيحة في قطر: بي بي سي تتحدث لسيدتين تعرضتا لفحوصات نسائية بعد العثور على رضيع في المطار
قالت جدة بريطانية إنها مازلت في صدمة بعد تعرضها لكشف مهبلي من قبل الحكومة القطرية في مطار قطر الدولي في أكتوبر 2020، بعد العثور على رضيع حديث الولادة بالمطار.
كان قد تم العثور على الرضيع بحقيبة بلاستيك بسلة مهملات في صالة السفر بمطار حمد الدولي.
تحدثت ماندي حصريا لبي بي سي لتصف ما حدث لها ولنساء كثيرات تلك الليلة بوصفه اعتداء لم يبدر اعتذار بشأنه.
الآن تقاضي خمس نساء أستراليات، بينهن "آنا"، وقد آثرت إخفاء اسمها الحقيقي، الحكومة والطيران القطريين، لما تعرضن له من خلع الملابس وفحص طبي لمعرفة من ربما وضعت الطفل اللقيط حديثا.