ريشي سوناك: كيف صعد البريطاني ذو الأصول الآسيوية إلى رئاسة وزراء بريطانيا؟
ريشي سوناك: كيف صعد البريطاني ذو الأصول الآسيوية إلى رئاسة وزراء بريطانيا؟
أصبح ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين، ومن المقرر أن يتولى رئاسة الوزراء خلفا لليز تراس التي استقالت الأسبوع الماضي.
سوناك أول بريطاني من أصول آسيوية يتولى المنصب. فكيف صعد إلى زعامة البلاد؟
فيديو, ليز تراس: كيف انتهت عهدة رئيسة وزراء بريطانيا بعد 45 يوما؟, المدة 1,45
أصبحت ليز تراس صاحبة أقصر مدة حكم في تاريخ رئاسة الوزراء ببريطانيا، بعد 45 يوما فقط في السلطة.