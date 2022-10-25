عام على انقلاب السودان: عائلات ضحايا المظاهرات لا تزال تنتظر العدالة

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عام على انقلاب السودان: عائلات ضحايا المظاهرات لا تزال تنتظر العدالة

قبل 17 دقيقة

في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري في السودان، تجددت المظاهرات للمطالبة بالحكم المدني والتحول الديمقراطي.

ومنذ أن أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم تتوقف الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

وقتل العشرات خلال مشاركتهم في الاحتجاجات، لكن عائلات الضحايا لا تزال تنتظر تقديم المتورطين في مقتل أبنائهم إلى العدالة.