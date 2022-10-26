لبنان يستأنف إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم رغم الانتقادات

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لبنان يستأنف إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم رغم الانتقادات

قبل 14 دقيقة

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "دفعة من المهجرين السوريين" وصلوا قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص.

وكانت حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، تجمّعت منذ ساعات الصباح الأولى في منطقة عرسال في شرق لبنان قبل انطلاقها إلى الأراضي السورية. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات.

الخطوة أثارت العديد من الانتقادات الحقوقية، واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية "بتعريض اللاجئين السوريين ،عن قصد، لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".