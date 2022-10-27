إسرائيل ولبنان: تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بوساطة أمريكية
إسرائيل ولبنان: تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بوساطة أمريكية
أبرم لبنان وإسرائيل الخميس رسمياً اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة واشنطن وخشية من توتر أمني، وقد سلما الإحداثيات الجغرافية الجديدة للأمم المتحدة بحضور الوسيط الأمريكي.
وأتاح الاتفاق لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها، فيما يأمل لبنان الغارق في انهيار اقتصادي، ببدء التنقيب قريباً.
كارين طربيه مراسلة بي بي سي أجابت عن أبرز الأسئلة بشأن الاتفاق.