الانتخابات البرازيلية: كيف شكك بولسونارو في نزاهة الانتخابات تماما كما فعل ترامب؟
الانتخابات البرازيلية: كيف شكك بولسونارو في نزاهة الانتخابات تماما كما فعل ترامب؟
وسط منافسة شديدة في الانتخابات البرازيلية، شكك جايير بولسونارو مرارًا في نزاهة النظام الانتخابي. ووفقا للخبراء فإن الرجل الملقب بـ "ترامب المناطق المدارية" نسخ تكتيكات الرئيس الأمريكي السابق وأثار شكوكًا حول مصداقية نتائج الانتخابات المقبلة.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في البرازيل عن إجراء جولة ثانية في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لحسم سباق الانتخابات الرئاسية بين مرشح اليسار الرئيس السابق لولا دا سيلفا، ومنافسه مرشح اليمين الرئيس الحالي بولسونارو.