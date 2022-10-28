الانتخابات البرازيلية: كيف شكك بولسونارو في نزاهة الانتخابات تماما كما فعل ترامب؟

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وسط منافسة شديدة في الانتخابات البرازيلية، شكك جايير بولسونارو مرارًا في نزاهة النظام الانتخابي. ووفقا للخبراء فإن الرجل الملقب بـ "ترامب المناطق المدارية" نسخ تكتيكات الرئيس الأمريكي السابق وأثار شكوكًا حول مصداقية نتائج الانتخابات المقبلة.