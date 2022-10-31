احتفالات في البرازيل بعودة لولا دا سيلفا إلى رئاسة البلاد
احتفالات في البرازيل بعودة لولا دا سيلفا إلى رئاسة البلاد
خرج الناس في شوارع البرازيل للاحتفال بفوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية في البرازيل.
وكان اليساري لولا دا سيلفا قد تفوق على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية يوم الأحد.
فبعد حملة مثيرة للانقسام شهدت تنافسًا بين خصمين لدودين على طرفي نقيض من الطيف السياسي، فاز لولا بنسبة 50.9 في المئة من الأصوات.
وكان ذلك كافيا للتغلب على جايير بولسونارو، الذي كان أنصاره واثقين من الفوز.
فيديو, الانتخابات البرازيلية: كيف شكك بولسونارو في نزاهة الانتخابات تماما كما فعل ترامب؟, المدة 2,41
وسط منافسة محتدمة في الانتخابات البرازيلية، شكك جايير بولسونارو مرارًا في نزاهة النظام الانتخابي. ونسخ الرجل الملقب بـ "ترامب المناطق المدارية" تكتيكات الرئيس الأمريكي السابق.