احتفالات في البرازيل بعودة لولا دا سيلفا إلى رئاسة البلاد

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احتفالات في البرازيل بعودة لولا دا سيلفا إلى رئاسة البلاد

قبل 26 دقيقة

خرج الناس في شوارع البرازيل للاحتفال بفوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية في البرازيل.

وكان اليساري لولا دا سيلفا قد تفوق على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية يوم الأحد.

فبعد حملة مثيرة للانقسام شهدت تنافسًا بين خصمين لدودين على طرفي نقيض من الطيف السياسي، فاز لولا بنسبة 50.9 في المئة من الأصوات.