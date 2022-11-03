الشيخة لطيفة.. صديقة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد تقاضيه بتهمة "التعذيب"

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أعلنت تينا يوهاينن أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم الألمانية ضد محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وأحمد ناصر الريسي، رئيس الإنتربول، بتهمة "التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان"، وذلك على خلفية مساعدتها لصديقتها الشيخة لطيفة أثناء محاولة الهروب الفاشلة عام 2018.