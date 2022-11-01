انهيار جسر موربي: الآمال تتلاشى في العثور على المزيد من الناجين
انهيار جسر موربي: الآمال تتلاشى في العثور على المزيد من الناجين
بدأت عملية الإنقاذ بعد انهيار جسر معلق للمشاة في ولاية غوجارات بغرب الهند. تم تقليص العملية مع تلاشي الآمال في العثور على المزيد من الناجين.
ويقول المسؤولون إن 141 شخصًا - معظمهم من النساء أو الأطفال أو كبار السن- لقوا حتفهم بعد انهيار الجسر في 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأعيد افتتاح الجسر البالغ من العمر 140 عامًا في بلدة موربي قبل أسبوع بعد الإصلاحات.
قال مسؤولون إنه كان هناك اكتظاظ على الجسر- وهو معلم سياحي محلي رئيسي - وقت انهياره.