انتخابات الكنيست: كيف تبدو المنافسة بين نتنياهو ولابيد في الانتخابات الإسرائيلية؟

قبل 15 دقيقة

يتنافس زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد على منصب رئاسة الحكومة الاسرائيلية، ومع منافسة الشخصين تنحصر الانتخابات بين معسكرين واحد مؤيد لنتنياهو وآخر معارض له، معركة انتخابية جديدة قد لا تحسم نتائجها تشكيل الحكومة بالضرورة.