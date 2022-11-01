انتخابات الكنيست: كيف تبدو المنافسة بين نتنياهو ولابيد في الانتخابات الإسرائيلية؟
انتخابات الكنيست: كيف تبدو المنافسة بين نتنياهو ولابيد في الانتخابات الإسرائيلية؟
يتنافس زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد على منصب رئاسة الحكومة الاسرائيلية، ومع منافسة الشخصين تنحصر الانتخابات بين معسكرين واحد مؤيد لنتنياهو وآخر معارض له، معركة انتخابية جديدة قد لا تحسم نتائجها تشكيل الحكومة بالضرورة.
فيديو, مع من تتحالف الأحزاب العربية في الانتخابات الإسرائيلية؟, المدة 2,12
يتوجه نحو 6,5 ملايين ناخب إسرائيلي الثلاثاء المقبل إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الخامسة خلال نحو 3 أعوام