الانتخابات الإسرائيلية: ما هي قصة صعود بنيامين نتنياهو للسلطة؟
الانتخابات الإسرائيلية: ما هي قصة صعود بنيامين نتنياهو للسلطة؟
بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اليميني بنيامين نتنياهو الأربعاء على مشارف العودة إلى السلطة على ضوء النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي تظهر تقدم تحالفه مع اليمين المتطرف.
وقال زعيم اليمين المتشدد إيتمار بن غفير رئيس حزب "الصهيونية الدينية" مخاطبا مناصريه بعد صدور النتائج الأولية "صوّت الجمهور للهوية اليهودية حان الوقت أن نعود لنكون أسياد بلدنا".
ويأتي فوز نتنياهو المرجح في الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء في ظل أعنف موجة عنف منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين، الذين تبدو آمالهم في إقامة دولة أبعد عن تحقيقها من أي وقت مضى وسط تعثر مساعي السلام في الشرق الأوسط.
فيديو, انتخابات الكنيست: كيف تبدو المنافسة بين نتنياهو ولابيد في الانتخابات الإسرائيلية؟, المدة 2,01
يتنافس زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد على منصب رئاسة الحكومة الاسرائيلية.