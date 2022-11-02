الانتخابات الإسرائيلية: ما هي قصة صعود بنيامين نتنياهو للسلطة؟

قبل ساعة واحدة

بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اليميني بنيامين نتنياهو الأربعاء على مشارف العودة إلى السلطة على ضوء النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي تظهر تقدم تحالفه مع اليمين المتطرف.

ويأتي فوز نتنياهو المرجح في الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء في ظل أعنف موجة عنف منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين، الذين تبدو آمالهم في إقامة دولة أبعد عن تحقيقها من أي وقت مضى وسط تعثر مساعي السلام في الشرق الأوسط.