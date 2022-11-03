علاء عبدالفتاح: شقيقة الناشط المصري تنهي اعتصامها في بريطانيا، وتعلن حضورها لقمة المناخ

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

علاء عبدالفتاح: شقيقة الناشط المصري تنهي اعتصامها في بريطانيا، وتعلن حضورها لقمة المناخ

قبل 11 دقيقة

أعلنت أسرة الناشط المصري البريطاني علاء سيف إنهاء الاعتصام أمام مقر الخارجية البريطانية، وقالت شقيقته سناء سيف في مؤتمر صحفي إنها ستحضر قمة المناخ المقررة في شرم الشيخ.

وقالت منى سيف إن لقاء اليوم جاء بعد تلقي الأسرة مكالمة من وزير الخارجية جيمز كليفرلي الذي شدد على وضع قضية علاء على قمة أولويات الحكومة البريطانية.

كان الناشط البارز قد أعلن تشديد إضرابه عن الطعام وبدء إضراب عن الماء تزامنا مع انطلاق القمة.

وقالت سناء سيف إنه من المقرر أن تحضر جلسات مع منظمة العفو الدولية والحكومة الألمانية كتذكرة بكل ما قام به النظام المصري مع أسرتها.

وتراجع رئيس الوزراء البريطاني عن قرار سابق بعدم الذهاب إلى قمة المناخ COP27 في مصر.

ودعت أسرة الناشط المسؤول البريطاني لإنقاذه وقالت سناء سيف "أقول لريشي سوناك أنه سيكون على نفس الأرض التي يموت عليها ببطء أحد مواطنيه. "

وبدأ عبد الفتاح إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملته في السجن، بما في ذلك رفض السلطات المصرية السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارته والاطمئنان على صحته، بعد أن أصبح مواطنا بريطانيا العام الماضي.

وتصر الحكومة المصرية على أنه لا يوجد سجناء سياسيون في البلاد.