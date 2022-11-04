الصراع في تيغراي: لقطات نادرة تظهر كيف تبدو الحياة بعد عامين من الحرب الأهلية

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الصراع في تيغراي: لقطات نادرة تظهر كيف تبدو الحياة بعد عامين من الحرب الأهلية

قبل 48 دقيقة

بعد عامين من المعارك، وقعت أطراف النزاع في منطقة تيغراي بإثيوبيا اتفاق سلام ليلة الأربعاء. كان هناك تعتيم على الاتصالات وكان من المستحيل الحصول على أخبار من هذه المنطقة.