الصراع في تيغراي: لقطات نادرة تظهر كيف تبدو الحياة بعد عامين من الحرب الأهلية
الصراع في تيغراي: لقطات نادرة تظهر كيف تبدو الحياة بعد عامين من الحرب الأهلية
بعد عامين من المعارك، وقعت أطراف النزاع في منطقة تيغراي بإثيوبيا اتفاق سلام ليلة الأربعاء. كان هناك تعتيم على الاتصالات وكان من المستحيل الحصول على أخبار من هذه المنطقة.
حصلت خدمة بي بي سي العالمية على هذه اللقطات الحصرية، وهي الأولى من نوعها لقناة دولية منذ استئناف القتال في أغسطس وتُظهر هذه الصور الصعوبات التي عاشها التيغريون.
فيديو, الصراع في تيغراي: “أسوأ من أي شيء في العالم", المدة 2,45
شهدت الحرب الأهلية التي دمرت إقليم تيغراي بإثيوبيا عشرات الآلاف من القتلى وتركت سكان الإقليم في عزلة إلى حد كبير عن المعونات والإمدادات الغذائية