يخدم معظم الإسرائيليين في الجيش إلزاميا لمدة عامين أو أكثر. غير أنه كل عام يتبنى البعض موقفا أيديولوجيا رافضا للتجنيد وينتهي بهم الأمر خلف أسوار السجن.

1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021