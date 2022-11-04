لماذا يرتفع معدل الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل؟
لماذا يرتفع معدل الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل؟
لقيت الشابة رزان عباس مصرعها جراء إصابتها بطلقة طائشة دخلت من نافذة في منزلها في بلدة كفر كنا، لكنها ليست الضحية الأولى لارتفاع معدل الجريمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي في إسرائيل.
يلقي العديد من العرب باللوم في العنف على الجريمة المنظمة، ويتهمون الشرطة بتخصيص موارد قليلة للغاية لاجتثاثها في البلدات والأحياء العربية.
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يخدم معظم الإسرائيليين في الجيش إلزاميا لمدة عامين أو أكثر. غير أنه كل عام يتبنى البعض موقفا أيديولوجيا رافضا للتجنيد وينتهي بهم الأمر خلف أسوار السجن.