علاء عبد الفتاح: أسرة الناشط الحقوقي تطالب بالإفراج عنه أمام مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا

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دخل الناشط السياسي المصري البريطاني السجين علاء عبدالفتاح إضرابا شاملا عن الطعام والشراب اليوم، بحسب شقيقته سناء سيف في تغريدة على تويتر.

وجاء قرار عبد الفتاح تصعيد إضرابه تزامنا مع انطلاق فعاليات قمة تغير المناخ في شرم الشيخ، وهو ما أثار حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل، في حين نظمت أسرته في لندن وقفة صامتة أمام مقر رئاسة الوزراء بداونينغ ستريت، للمطالبة بالإفراج عنه.