الصراع في تيغراي: البحث عن أدلة في فيديو لمذبحة منسية
الصراع في تيغراي: البحث عن أدلة في فيديو لمذبحة منسية
نفت الحكومة الإثيوبية أن يكون هناك استهداف متعمد لغير المقاتلين في صراع أودى بحياة آلاف المدنيين.
فحص فريق بي بي سي مقاطع فيديو تظهر مجزرة يقترفها مسلحون.
تحذير: صور مؤلمة تشمل موتا وعنفا في الفيديو بأكمله.
الصراع في تيغراي: سكان الإقليم الإثيوبي تعرضوا لـ"تطهير عرقي على يد حلفاء حكومة آبي أحمد"
تحقيق مشترك يخلص إلى أن سكان أهالي تيغراي يُستهدفون في حملة تطهير عرقي في جزء من منطقة تيغراي الشمالية التي ضربها الصراع في إثيوبيا.