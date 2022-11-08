تحقيق مشترك يخلص إلى أن سكان أهالي تيغراي يُستهدفون في حملة تطهير عرقي في جزء من منطقة تيغراي الشمالية التي ضربها الصراع في إثيوبيا.

7 أبريل/ نيسان 2022