الصراع في تيغراي: البحث عن أدلة في فيديو لمذبحة منسية

الصراع في تيغراي: البحث عن أدلة في فيديو لمذبحة منسية

نفت الحكومة الإثيوبية أن يكون هناك استهداف متعمد لغير المقاتلين في صراع أودى بحياة آلاف المدنيين.

فحص فريق بي بي سي مقاطع فيديو تظهر مجزرة يقترفها مسلحون.

تحذير: صور مؤلمة تشمل موتا وعنفا في الفيديو بأكمله.