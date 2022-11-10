لإهانته أردوغان والخبز والأمة..اعتقال رئيس اتحاد الخبازين التركي!
لإهانته أردوغان والخبز والأمة..اعتقال رئيس اتحاد الخبازين التركي!
اعتقلت السلطات التركية رئيس اتحاد الخبازين، جيهان كوليفار، ووجهت له تهمة "إهانة الأمة التركية والرئيس والخبز التركي" بعد تصريحات قال فيها بأن الخبز هو الطعام الأساسي للمجتمعات الحمقاء وأنه السبب وراء بقاء نفس الحكام في البلاد لعشرين سنة.
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