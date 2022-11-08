الانتخابات النصفية الأمريكية: ما الذي نعرفه عن التصويت الذي سيحدد مصير بايدن وترامب؟
الانتخابات النصفية الأمريكية: ما الذي نعرفه عن التصويت الذي سيحدد مصير بايدن وترامب؟
فتحت مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية أبوابها عند أمام المصوتين في الانتخابات النصفية التي يحاول الجمهوريون الفوز بها للظفر بالأغلبية في الكونغرس، وبالتالي شل جدول أعمال الرئيس جو بايدن في المدة المتبقية من عهدته الرئاسية.
فهل من قضايا على المحك في هذه الانتخابات، وما هي أهميتها.
تقرير مراسل بي بي سي في واشنطن رافد جبوري
فيديو, الإجهاض: هل تنطبق قوانين منع الإجهاض على النساء الأكثر فقرا فقط؟, المدة 1,56
يقول نشطاء إن حظر الإجهاض لا يوقف العملية من الحدوث، لكنه يجبر النساء على اللجوء إلى أساليب غير آمنة. فما هو الوضع في العالم العربي؟