الانتخابات النصفية الأمريكية: ما الذي نعرفه عن التصويت الذي سيحدد مصير بايدن وترامب؟

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الانتخابات النصفية الأمريكية: ما الذي نعرفه عن التصويت الذي سيحدد مصير بايدن وترامب؟

قبل 14 دقيقة

فتحت مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية أبوابها عند أمام المصوتين في الانتخابات النصفية التي يحاول الجمهوريون الفوز بها للظفر بالأغلبية في الكونغرس، وبالتالي شل جدول أعمال الرئيس جو بايدن في المدة المتبقية من عهدته الرئاسية.

فهل من قضايا على المحك في هذه الانتخابات، وما هي أهميتها.