مؤتمر المناخ 2022: لماذا تمول دول جهود مكافحة التغير المناخي أكثر من غيرها؟

قبل 8 دقيقة

وضع الانقسام بشأن مبادئ العدالة المناخية وكيفية توزيع أعباء مكافحة التغير المناخي دولا نامية وفقيرة في وجه دول غنية. وتصبح الصورة أكثر تعقيد بالتمعن في النظر إلى الفروق بين الدول الغنية نفسها وكذلك إلى التغيرات التي طرأت على الدول النامية خلال العقود الثلاثة الماضية.