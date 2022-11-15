ثاني أكسيد الكربون: ما هو، وكيف يؤثر في الحياة على كوكب الأرض؟

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ثاني أكسيد الكربون: ما هو، وكيف يؤثر في الحياة على كوكب الأرض؟

قبل ساعة واحدة

يعد غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات الطبيعية الموجودة بالغلاف الجوي، وهو أساسي للحياة على الكوكب.