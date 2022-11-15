ثاني أكسيد الكربون: ما هو، وكيف يؤثر في الحياة على كوكب الأرض؟
ثاني أكسيد الكربون: ما هو، وكيف يؤثر في الحياة على كوكب الأرض؟
يعد غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات الطبيعية الموجودة بالغلاف الجوي، وهو أساسي للحياة على الكوكب.
وكان النشاط البشري سببا وراء زيادة معدلات هذا الغاز عن مستويات معينة ما قد يؤدي إلى زيادة حرارة الكوكب.
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مع ارتفاع حرارة الأرض، تزداد احتمالية انتشار الأوبئة مع انتقال الحيوانات والبعوض الحامل للأمراض إلى أجزاء جديدة من العالم.