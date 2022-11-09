علاء عبد الفتاح: أسرة الناشط السياسي المصري تطالب بالسماح للسفارة البريطانية برؤيته

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رفضت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح.

وطالبت سناء سيف، شقيقة علاء، مجددا خلال مشاركتها في قمة المناخ 27 المنعقدة في مصر بإطلاق سراحه إذ يخشى على حياته بعد دخوله إضرابا كليا عن الطعام والشراب وفقا لأسرته.