فاطمة طالبة مصرية تدفع ثمن رفضها مساعدة زميلتها على الغش بـ 140 غُرزة

تعرضت فاطمة طالبة الثاني الإعدادي بإحدى مدارس الزاوية الحمراء بالقاهرة للاعتداء من قبل زميلتها بالصف، بسبب رفضها مساعدة زميلتها على الغش بالإمتحانات الشهرية. تسبب الاعتداء بجرح قطعي بوجهها استدعى 140 غُرزة.

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