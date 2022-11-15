من هي الطفلة رقم 8 مليار في العالم؟
من هي الطفلة رقم 8 مليار في العالم؟
وصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، بحسب الأمم المتحدة.
واختار مختصون بعلم السكان تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2022 لتسجيل هذا الإحصاء- وإن كان يمكن أن يكون الرقم قد اكتمل قبل عامين أو سيكتمل بعد عامين.
ربما يولد معظم المليار نسمة القادمين في ثمانية بلدان، غير أن بلدان كثيرة أخرى تعاني من تراجع سكانها.
في عام 1999 و2011 حددت الأمم المتحدة الطفلين رقم 6 و7 مليار. فكيف يعيشان الآن؟
فيديو, ثروة 8 أثرياء "تعادل نصف ما يملكه أفقر سكان العالم", المدة 0,46
منظمة أوكسفام البريطانية تقول إن أغنى ثمانية أشخاص في العالم يملكون ثروة تعادل ما يملكه 3.6 مليار شخص يشكلون نصف أفقر سكان الأرض.