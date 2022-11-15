من هي الطفلة رقم 8 مليار في العالم؟

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من هي الطفلة رقم 8 مليار في العالم؟

قبل ساعة واحدة

وصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، بحسب الأمم المتحدة.

واختار مختصون بعلم السكان تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2022 لتسجيل هذا الإحصاء- وإن كان يمكن أن يكون الرقم قد اكتمل قبل عامين أو سيكتمل بعد عامين.

ربما يولد معظم المليار نسمة القادمين في ثمانية بلدان، غير أن بلدان كثيرة أخرى تعاني من تراجع سكانها.