كأس العالم 2022:  ما الذي يميز المونديال الذي تستضيفه قطر هذا العام؟

كأس العالم 2022:  ما الذي يميز المونديال الذي تستضيفه قطر هذا العام؟

بدأ العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويتوقع المنظمون أن يسافر أكثر من مليون مشجّع إلى الدولة الخليجية التي تستضيف منافسات المونديال للمرة الاولى في العالم العربي الأحد عندما تواجه الدولة المضيفة نظيرتها الإكوادور.