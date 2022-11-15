كأس العالم 2022: ما الذي يميز المونديال الذي تستضيفه قطر هذا العام؟
كأس العالم 2022: ما الذي يميز المونديال الذي تستضيفه قطر هذا العام؟
بدأ العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
ويتوقع المنظمون أن يسافر أكثر من مليون مشجّع إلى الدولة الخليجية التي تستضيف منافسات المونديال للمرة الاولى في العالم العربي الأحد عندما تواجه الدولة المضيفة نظيرتها الإكوادور.
فيديو, اتهامات لقطر بعدم الإبلاغ عن وفيات العمال جراء حرارة الخليج القاتلة, المدة 4,19
تحقيق أجرته بي بي سي عربي يكشف عن مزاعم بأن قطر لا تبلغ عن عدد العمال المهاجرين الذين ماتوا بسبب ضربات الشمس، ومنظمة في مجال حقوق العمال قالت مؤخرا إن قطر رحلت عمالا أجانب بعد تنظيمهم احتجاجا نادرا على عدم دفع الأجور.