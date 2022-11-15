تحقيق أجرته بي بي سي عربي يكشف عن مزاعم بأن قطر لا تبلغ عن عدد العمال المهاجرين الذين ماتوا بسبب ضربات الشمس، ومنظمة في مجال حقوق العمال قالت مؤخرا إن قطر رحلت عمالا أجانب بعد تنظيمهم احتجاجا نادرا على عدم دفع الأجور.

23 أغسطس/ آب 2022