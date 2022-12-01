كأس العالم 2022: صبي كفيف يحول ملصقات لاعبي كأس العالم إلى طريقة برايل
كأس العالم 2022: صبي كفيف يحول ملصقات لاعبي كأس العالم إلى طريقة برايل
سيباستيان فيلورامو استخدم الآلة الكاتبة بطريقة برايل لجعل ألبوم ملصقات كأس العالم قطر 2022 متاحاً للجميع.
الصبي الفنزويلي البالغ من العمر 12 عاماً استخدم ورقاً لاصقاً شفافاً لكتابة الأسماء والأرقام بطريقة برايل، ثم ساعده والده في اللصق على حواف المربعات وإرشاده لوضع ملصقات اللاعبين بطريقة صحيحة داخل الألبوم.
لإكمال الألبوم يحتاج سيباستيان لجمع حوالي 600 ملصق. قال سيباستيان إنه لا يزال بحاجة إلى "الكثير" لإكمال ألبومه.