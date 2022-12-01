كأس العالم 2022: صبي كفيف يحول ملصقات لاعبي كأس العالم إلى طريقة برايل

قبل 30 دقيقة

الصبي الفنزويلي البالغ من العمر 12 عاماً استخدم ورقاً لاصقاً شفافاً لكتابة الأسماء والأرقام بطريقة برايل، ثم ساعده والده في اللصق على حواف المربعات وإرشاده لوضع ملصقات اللاعبين بطريقة صحيحة داخل الألبوم.