مئات الفلسطينيين يشيعون جثامين 21 شخصا لقوا حتفهم في حريق بغزة

قبل ساعة واحدة

جاب مئات المشيعين شوارع غزة الجمعة وهم يحملون جثامين 21 شخصا، بينهم ما لا يقل عن ثمانية أطفال، لقوا حتفهم في حريق شب في مبنى سكني بينما كان سكانه يحتفلون بعودة أحد الأقارب إلى الوطن.