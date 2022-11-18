مئات الفلسطينيين يشيعون جثامين 21 شخصا لقوا حتفهم في حريق بغزة
مئات الفلسطينيين يشيعون جثامين 21 شخصا لقوا حتفهم في حريق بغزة
جاب مئات المشيعين شوارع غزة الجمعة وهم يحملون جثامين 21 شخصا، بينهم ما لا يقل عن ثمانية أطفال، لقوا حتفهم في حريق شب في مبنى سكني بينما كان سكانه يحتفلون بعودة أحد الأقارب إلى الوطن.
تقرير عدنان البرش في قطاع غزة
فيديو, ديون الزواج في غزة تهدد الشباب بالسجن, المدة 2,36
حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2020 وصلت نسبة بطالة الشباب في غزة إلى 70 في المئة. كيف يتحملون أعباء الزواج أمام ظرفهم الاقتصادي الصعب؟