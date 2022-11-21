أبوعجيلة مسعود.. اختفاء ضابط الأمن السابق والمشتبه به في تفجير لوكربي يثير الجدل في ليبيا

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أبوعجيلة مسعود.. اختفاء ضابط الأمن السابق والمشتبه به في تفجير لوكربي يثير الجدل في ليبيا

21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، 15:40 GMT

أثار اختفاء أبوعجيلة مسعود المريمي، المتهم بتفجير لوكربي، جدلا واسعا في ليبيا بعدما اتهمت عائلته مسلحين باختطافه. ووسط اتهامات لحكومة الدبيبة بأنها وراء اختفائه، نفت وزارة العدل فتح القضية وقالت إن ملف لوكربي أغلق ولن يتم فتحه مجددا.

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