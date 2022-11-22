روسيا وأوكرانيا.. "إعدام جنود روس" يثير اتهامات روسية أوكرانية متبادلة

قبل ساعة واحدة

ما زال فيديو "إعدام جنود روس" في منطقة ماكييفكا بإقليم لوهانسك شرقي أوكرانيا، يثير ردود فعل وسط اتهامات روسية لأوكرانيا بإعدامهم بعد استسلامهم. الجانب الأوكراني نفى ذلك وأضاف أن الجنود الروس تظاهروا بالاستسلام وأطلقوا النار.