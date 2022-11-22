روسيا وأوكرانيا.. "إعدام جنود روس" يثير اتهامات روسية أوكرانية متبادلة
روسيا وأوكرانيا.. "إعدام جنود روس" يثير اتهامات روسية أوكرانية متبادلة
ما زال فيديو "إعدام جنود روس" في منطقة ماكييفكا بإقليم لوهانسك شرقي أوكرانيا، يثير ردود فعل وسط اتهامات روسية لأوكرانيا بإعدامهم بعد استسلامهم. الجانب الأوكراني نفى ذلك وأضاف أن الجنود الروس تظاهروا بالاستسلام وأطلقوا النار.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.