السعودي عبدالله السلمي حقق حلمه برؤية كأس العالم في قطر، قطع المسافة من مسقط رأسه في جدة بالسعودية إلى الدوحة بقطر سيرا على الأقدام.

21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022