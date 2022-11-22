كأس العالم 2022: فرحة مشجعي السعودية بعد فوز تاريخي على الأرجنتين
كأس العالم 2022: فرحة مشجعي السعودية بعد فوز تاريخي على الأرجنتين
حققت السعودية انتصارا تاريخيا على الأرجنتين في بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.
فقد فاز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد للأرجنتين، في المباراة الأولى لكل منهما
فيديو, كأس العالم قطر 2022: سعودي يسير 1600 كيلومتر للوصول للدوحة, المدة 2,13
السعودي عبدالله السلمي حقق حلمه برؤية كأس العالم في قطر، قطع المسافة من مسقط رأسه في جدة بالسعودية إلى الدوحة بقطر سيرا على الأقدام.