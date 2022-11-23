المرأة التي تقاتل لإنقاذ غابة مومباي

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المرأة التي تقاتل لإنقاذ غابة مومباي

قبل 50 دقيقة

في مدينة مومباي الهندية الضخمة، توجد غابة حضرية بحجم أربعة أضعاف مساحة سنترال بارك في نيويورك.

وتعرف "آري" بأنها "أمازون" بالنسبة لمدينة مومباي، وتوصف غالباً بأنها رئة المنطقة، وكذلك تشكل موطناً لأنواع من النباتات وعدد من الحيوانات البرية ومن بينها الفهود.

الآن الحكومة تمضي قدما في خطة مثيرة للجدل لتقطيع المزيد من الغابة لبناء مستودع سيارات لمحطة قطارات الأنفاق.