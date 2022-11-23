مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في انفجارين في القدس... ماذا حدث؟
مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في انفجارين في القدس... ماذا حدث؟
رفعت الشرطة الإسرائيلية من حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد، بعد مقتل إسرائيلي وإصابة 14 شخصا على الأقل جراء انفجارين في مدينة القدس أحدهما وقع بالقرب من محطة للحافلات على مدخل المدينة، واخر في حي راموت بالقدس الغربية.
تقرير مهند توتنجي
فيديو, عرين الأسود: ماذا نعرف عن المجموعة الفلسطينية التي تقلق إسرائيل, المدة 2,13
أصبحت مجموعة “عرين الأسود” المسلحة ذات تأثير أكبر من جميع الفصائل الفلسطينية المعروفة، ومصدر قلق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتهدد استقرار السلطة الفلسطينية.