مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في انفجارين في القدس... ماذا حدث؟

قبل 7 دقيقة

رفعت الشرطة الإسرائيلية من حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد، بعد مقتل إسرائيلي وإصابة 14 شخصا على الأقل جراء انفجارين في مدينة القدس أحدهما وقع بالقرب من محطة للحافلات على مدخل المدينة، واخر في حي راموت بالقدس الغربية.