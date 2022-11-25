هل تتحول رحلة العمر إلى "عملية احتيال"؟
هل تتحول رحلة العمر إلى "عملية احتيال"؟
تعد "عمليات النصب الرقمية المتعلقة بالسفر مشكلة عالمية تتعلق بنظام كامل"، هذا ما تقوله المنظمة الدولية للسفر التابعة للأمم المتحدة.
كان العشرات من البرازيليات ممن يعتقد أنهن كن عرضة لعملية نصب بعد دفع المال لرحلات سياحية فاخرة من رجل وضع صورا براقة لفنادق ومناطق سياحية خلابة على حسابة على إنستغرام. المزيد في الفيديو
كيف سقط أكبر محتالين إلكترونيين في دبي في قبضة الولايات المتحدة؟
اعتقد المحتالان النيجيريان عباس وبونلي أنهما يستطيعان الاستمرار في عمليات النصب والاحتيال وهما يخفيان هويتهما، لكن الغطرسة على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت أمرهما ووقعا في قبضة الشرطة الأمريكية.