هل تتحول رحلة العمر إلى "عملية احتيال"؟

قبل ساعة واحدة

كان العشرات من البرازيليات ممن يعتقد أنهن كن عرضة لعملية نصب بعد دفع المال لرحلات سياحية فاخرة من رجل وضع صورا براقة لفنادق ومناطق سياحية خلابة على حسابة على إنستغرام. المزيد في الفيديو