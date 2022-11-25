بعد كل ما قيل ووجه من انتقادات لقطر، انطلقت مباريات كأس العالم في الدوحة، ولكن مازالت الفيفا واللجنة المنظمة تطلق إعلانات جديدة عن المسموح وغير المسموح به خلال هذا المونديال

24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022