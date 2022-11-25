صحفي إسرائيلي: كثير من المشجعين العرب يرفضون الحديث إلينا في المونديال
صحفي إسرائيلي: كثير من المشجعين العرب يرفضون الحديث إلينا في المونديال
قال صحفيون إسرائيليون إن نسبة كبيرة من المشجعين العرب يرفضون الحديث إليهم، أثناء تغطية فعاليات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بمجرد معرفة أنهم من إسرائيل.
وقال أوهاد حيمو مراسل القناة 12 الإسرائيلية لبي بي سي في العاصمة القطرية الدوحة، إن هذا الرفض يشمل أيضا مواطنين عرب من دول وقعت على اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.
تقرير محمد إبراهيم
فيديو, كأس العالم 2022: الممنوع والمسموح في قطر, المدة 2,47
بعد كل ما قيل ووجه من انتقادات لقطر، انطلقت مباريات كأس العالم في الدوحة، ولكن مازالت الفيفا واللجنة المنظمة تطلق إعلانات جديدة عن المسموح وغير المسموح به خلال هذا المونديال