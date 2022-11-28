فيروس كورونا: تزايد الاحتجاجات ضد الإغلاق في الصين ومطالبات للرئيس بالاستقالة

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فيروس كورونا: تزايد الاحتجاجات ضد الإغلاق في الصين ومطالبات للرئيس بالاستقالة

قبل 31 دقيقة

تزايدت الاحتجاجات ضد قيود كوفيد-19 في الصين في أعقاب حريق أدى إلى مقتل 10 أشخاص في مبنى سكني بمدينة أورومتشي.

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع شنغهاي لإحياء ذكرى الضحايا والتظاهر ضد القيود.

سُمع الكثيرون يطالبون الرئيس شي جينبينغ بالاستقالة.

وألقي اللوم على فرض الإغلاق على المباني السكنية في سقوط قتلى في الحريق.

وتنفي السلطات الصينية أن يكون هذا هو السبب، غير أن مسؤولين في أورومتشي قدموا اعتذارا غير عادي في وقت متأخر من يوم الجمعة، وتعهدوا بـ “استعادة النظام” من خلال إلغاء القيود تدريجيًا.