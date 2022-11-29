ماونا لوا: أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي لأول مرة منذ 40 عاما
ماونا لوا: أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي لأول مرة منذ 40 عاما
شهدت جزر هاواي الأمريكية صباح الاثنين ثورانا لبركان "مونا لوا"، أكبر بركان نشط في العالم.
هذا الثوران الأول منذ نحو 40 عاما. جاء ذلك في أعقاب سلسلة من التحذيرات بعد سلسلة من زلازل شهدتها المنطقة، بما في ذلك أكثر من عشر هزات أرضية تم الإبلاغ عنها يوم الأحد.
فيديو, لحظة اندلاع بركان نيوزيلندا, المدة 0,48
بركان يندلع في نيوزيلندا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وقالت الشرطة إن عددا من الأشخاص في عداد المفقودين.