ماونا لوا: أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي لأول مرة منذ 40 عاما

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هذا الثوران الأول منذ نحو 40 عاما. جاء ذلك في أعقاب سلسلة من التحذيرات بعد سلسلة من زلازل شهدتها المنطقة، بما في ذلك أكثر من عشر هزات أرضية تم الإبلاغ عنها يوم الأحد.