ماونا لوا: أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي لأول مرة منذ 40 عاما

ماونا لوا: أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي لأول مرة منذ 40 عاما

شهدت جزر هاواي الأمريكية صباح الاثنين ثورانا لبركان "مونا لوا"، أكبر بركان نشط في العالم.

هذا الثوران الأول منذ نحو 40 عاما. جاء ذلك في أعقاب سلسلة من التحذيرات بعد سلسلة من زلازل شهدتها المنطقة، بما في ذلك أكثر من عشر هزات أرضية تم الإبلاغ عنها يوم الأحد.