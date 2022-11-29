طالبو اللجوء في بريطانيا: لماذا تستغرق السلطات أشهرا للبحث في طلباتهم؟
طالبو اللجوء في بريطانيا: لماذا تستغرق السلطات أشهرا للبحث في طلباتهم؟
تواجه الحكومة البريطانية انتقادات بسبب طريقة إدارتها لملف اللجوء في البلاد، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى وجود حوالي 130 ألف طلب للجوء لا تزال قيد البحث.
وتؤكد الحكومة عزمها زيادة أعداد الموظفين الذين يدرسون ملفات اللجوء في حين تشير تقارير إلى أن نسبة لا بأس بها من هؤلاء تفتقر إلى التدريب والخبرة.
تقرير سارة فياض
فيديو, ترحيل لاجئين من تركيا: تعرضنا للضرب والتعذيب, المدة 3,11
رغم أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين بحسب الأمم المتحدة، فإن حملات ترحيل لاجئين من تركيا إلى سوريا لا تزال مستمرة. ويقول لاجئون إنهم تعرضوا للتعذيب ورحلوا قسراً.