طالبو اللجوء في بريطانيا: لماذا تستغرق السلطات أشهرا للبحث في طلباتهم؟

قبل 18 دقيقة

تواجه الحكومة البريطانية انتقادات بسبب طريقة إدارتها لملف اللجوء في البلاد، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى وجود حوالي 130 ألف طلب للجوء لا تزال قيد البحث.

وتؤكد الحكومة عزمها زيادة أعداد الموظفين الذين يدرسون ملفات اللجوء في حين تشير تقارير إلى أن نسبة لا بأس بها من هؤلاء تفتقر إلى التدريب والخبرة.