مسعف متطوع يسخر وقته ودراجته النارية لإسعاف ضحايا حوادث الطرق في العراق

قبل 8 دقيقة

يشهد العراق منذ نحو عامين تصاعدا خطيرا في حوادث السير التي يذهب ضحيتها الآلاف سنويا بحسب إحصائيات رسمية.

ونظرا لأهمية الوقت في إنقاذ ضحايا حوادث السير برزت الحاجة لوسيلة أسرع للوصول اليهم. خلدون الصعب، مسعف متطوع من بغداد يمتلك خبرة في الإسعافات الأولية ودراجة نارية، سخر وقته وجهده بلا مقابل، في الوصول إلى مواقع الحوادث من خلال المعلومات التي تزوده بها دوريات الشرطة، قبل سيارات الإسعاف التي تتأخر أحيانا بسبب الاختناقات المرورية.