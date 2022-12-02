اليوم العالمي لذوي الإعاقة: كراس متحركة تتحدى التضاريس لمساعدة المعاقين

قبل 13 دقيقة

وسيكون بإمكان مستخدمي الكراسي المتحركة التنقل وسط الطبيعة الوعرة في عدد من المتنزهات الأمريكية، وذلك بالاستعانة بكراسٍ خاصة تتحدى التضاريس.

ساعدت الناشطة إيمي كوبلاند في إطلاق هذا المشروع بعد تعرضها لحادث أودى أخيرا بأغلب أطرافها. وبسبب حبها للطبيعة أرادت إيمي لغيرها التمتع بنفس الشيء باستخدام تلك الكراسي، وهي الآن تناشد أصحاب الإعاقات التواصل من أنحاء مختلفة من العالم.