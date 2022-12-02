كأس العالم 2022: "رجل المترو" يحقق شعبية كبيرة بين المشجعين في قطر
كأس العالم 2022: "رجل المترو" يحقق شعبية كبيرة بين المشجعين في قطر
تحدثت بي بي سي سبورت إلى مشجعين حرصوا على المرور بالكيني أبو بكر عباس، الذي انتشرت مقاطع مصورة له على نطاق واسع، لتوجيهه المشجعين في مونديال قطر 2022 إلى طريق محطات المترو.
فيديو, كأس العالم 2022: صبي كفيف يحول ملصقات لاعبي كأس العالم إلى طريقة برايل, المدة 0,52
سيباستيان فيلورامو استخدم الآلة الكاتبة بطريقة برايل لجعل ألبوم ملصقات كأس العالم قطر 2022 متاحاً للجميع.