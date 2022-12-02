كأس العالم 2022: "رجل المترو" يحقق شعبية كبيرة بين المشجعين في قطر

قبل 40 دقيقة

تحدثت بي بي سي سبورت إلى مشجعين حرصوا على المرور بالكيني أبو بكر عباس، الذي انتشرت مقاطع مصورة له على نطاق واسع، لتوجيهه المشجعين في مونديال قطر 2022 إلى طريق محطات المترو.