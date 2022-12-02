تنظيم الدولة: مراسلة بي بي سي في زيارة نادرة لمراكز اعتقال في شمال سوريا

قبل 30 دقيقة

بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2019، اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص منهم نساء وأطفال، وقت استعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم في سوريا.

الكثير منهم من الأجانب. أحدهم هو "عاصم"، 19 عاما، من تونس، كان عمره 10 سنوات فقط عندما سافر إلى سوريا مع شقيقه الذي انضم إلى داعش. سُمح لمراسلة بي بي سي فارسي نفيسة كوهنافارد بزيارة المخيمات ومراكز الاعتقال في شمال سوريا.