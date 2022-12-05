اليوم العالمي لذوي الإعاقة: بدلة مبتكرة قد تعيد القدرة على الحركة للكثير من المرضى
اليوم العالمي لذوي الإعاقة: بدلة مبتكرة قد تعيد القدرة على الحركة للكثير من المرضى
احتفل العالم في 3 ديسمبر / كانون الأولبيوم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعاني الأشخاص المصابون بحالات مثل الشلل الدماغي أو التصلب المتعدد أو السكتات الدماغية من صعوبات جمة في الحركة.
ولكن بدلة إكسوبلس مولي الجديدة قد تساعد في تخفيف الألم وتحسين القدرة على المشي. ترسل بدلة نبضات كهربائية لإرخاء العضلات. بالنسبة لبعض الناس، غيرت البدلة حياتهم.
فيديو, اليوم العالمي لذوي الإعاقة: كراس متحركة تمكن المعاقين من تحدي التضاريس, المدة 3,10
سيكون بإمكان مستخدمي الكراسي المتحركة التنقل وسط الطبيعة الوعرة في عدد من المتنزهات الأمريكية، وذلك بالاستعانة بكراسٍ خاصة تتحدى التضاريس.