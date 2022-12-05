اليوم العالمي لذوي الإعاقة: بدلة مبتكرة قد تعيد القدرة على الحركة للكثير من المرضى

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اليوم العالمي لذوي الإعاقة: بدلة مبتكرة قد تعيد القدرة على الحركة للكثير من المرضى

قبل 10 دقيقة

احتفل العالم في 3 ديسمبر / كانون الأول بيوم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعاني الأشخاص المصابون بحالات مثل الشلل الدماغي أو التصلب المتعدد أو السكتات الدماغية من صعوبات جمة في الحركة.