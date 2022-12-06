موسم 100 امرأة: بيلي إيليش تتحدث عن تحديات الشهرة في عالم "يهيمن عليه الرجال"

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موسم 100 امرأة: بيلي إيليش تتحدث عن تحديات الشهرة في عالم "يهيمن عليه الرجال"

قبل ساعة واحدة

بيلي إيليش هي أول مغنية ولدت في القرن الحادي والعشرين تتصدر لائحة بيلبورد و تفوز بجائزة الأوسكار.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا لبي بي سي في مقابلة مسجلة قبل العرض النهائي لجولتها العالمية هذا العام، لمراسلة النوع الاجتماعي والهوية ميغا موهان أنها "تشعر بالتقدير تجاه الوقت الذي نحن فيه الآن" فيما يتعلق بمدى جودة أداء الفنانات في عالمها. وتقول إنه لا يزال عالمًا "يهيمن عليه الذكور".

وتقول إيليش إنها تتمنى أن تتمتع النساء بنفس القوة التي يتمتع بها الرجال وتصفها بأنها "قضية متأصلة في العمق" لكنها تضيف: "من الواضح جدًا أن النساء أقوى من الرجال".